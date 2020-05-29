Алла, дочь бывшего нардепа из "Оппоблока" Михаила Добкина, наконец нашла, чем заняться в жизни, решив податься в певицы

Безуспешно попытав счастья в дизайне одежды и посидев дома в декрете, девушка дебютировала, как артистка, записав песню "Мур Мур" - видео, где она сидит в звукозаписывающей студии и подпевает сама себе, разлетелось в сети, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

Украинцы, услышав "мурчание" Добкиной, не выдержали этого испытания и схватились за головы. Многие полагают, что певческая карьера девушке не подходит. К слову, текст ее песни также оставляет желать лучшего.

"Я такая импозантная,

но ноги мои ватные.

От одного твоего взгляда

плавится сердце мое.

Не, не виноватая я,

любовь невероятная,

а я такая странная

потому, что от тебя

мур мур мурашки.

И снова тук-тук сердечко,

мне не нужен твой бумажник

просто надень колечко", - протяжно поет Добкина.

Пользователи кинулись обсуждать дебют дочери политика: "После Вашего дебюта, Лобода останется теперь без работы и уйдёт на пенсию...🔥🔥"; "Лучше бы молчала"; "чем бы еще заняться когда отец натырыл бюджетных денег)))".

Ранее мы сообщали, бесстыжая Добкина разделась ради фотосессии. Алла позировала на кушетке, прикрыв тело только черным полотенцем. Другой одежды на ней не было. Добкина сделала губки уточкой и сняла сама себя на телефон, показывая множество татуировок, которые под одеждой обычно не видно.

Напомним, горячая дочь Добкина в облегающем наряде расставила ноги до неприличия

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