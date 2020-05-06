Дочь украинского политика Михаила Добкина Алла сверкнула безупречной фигурой в облегающем наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Хочу поговорить с вами💋 с какого вы города, чем занимаетесь и какая у вас цель в жизни?❤️Я тоже отвечу..)Я родилась в прекрасном городе Харьков❤️ занимаюсь благотворительностью @amdhelp , ещё у меня есть своя Галерея @amd.gallery 🤗 сейчас работаю над очень душевным, для меня, проектом..надеюсь скоро поделюсь с вами и вы меня поддержите💋 воспитываю нереально крутого мальчика и мужа😂❤️ цель: сделать как можно больше детей здоровыми🙏🏼 еще родить и воспитать прекрасных деток и быть всегда любящей и любимой 💋 много собак дома и чтобы родители были всегда рядом, как можно дольше ❤️», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Алла Добкина позирует в облегающем наряде, демонстрируя роскошную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вот это кошечка», «как всегда – на высоте», «роскошное тело», «ты лучшая», «Красавица и умница!», «вау, какая красота», - пишут они.

Напомним, что дерзкая дочь Добкина похвасталась "хищной" обновкой: "Голливуд отдыхает".

Как сообщала Politeka, внук Добкина поразил переменами во внешности, мама не сдержалась: "Совсем другой".

Также Politeka писала, что Алла Добкина выставила напоказ всю свою роскошь: "Божество!".