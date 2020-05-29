Племінниця легендарної української співачки Софії Ротару Соня Кей показала ніжний, чарівний образ
На фото красуня позувала в пишному чорному сукні з відкритими плечима. Соня вирішила цього разу не надягати білизну, а тільки велику сережку в лівому вусі, яка дістала майже до грудей. Дівчина склала руки на пояс і трохи нахилила голову, позуючи для фото на тлі просторого вікна. Знімок вийшов цікавим і ніжним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Три речі ніколи не повертаються назад Час, Слово, Можливість. Тому Не втрачай часу, Вибирай слова, Не випускай можливість", - написала Соня.
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Фанати поставили майже півтори тисячі лайків і написиали кілька коментарів:
"Яка гарна", "Вірно", "Принцеса".
Раніше ми повідомляли, що 29-річна українська співачка Соня Кей збентежила відвертою фотосесією.
На знімку красуня постала наполовину оголеною. На ній була одягнена пишна зелена спідниця, а от вище пояса не було нічого. Дівчина розвалилася в кріслі і посвітила своїми «м'ячиками», які були ледь прикриті руками співачки. Кей закинула голову і закрила очі, що додало її образу особливої пікантності.
Повідомлялося, що Співачка Sonya Kay (Соня Хлябич), племінниця української співачки Софії Ротару, похвалилася фігурою в короткому топі.
На висхідній зірці також були штани на високій посадці, облягаючі тонку талію.
Також на артистці були прозорі півчобітки на стійкому каблуці.
Співачка розпустила волосся і подивилася в камеру.
Напомнимм, струнка племінниця Софії Ротару вигнулась в прозорому вбранні
А ще Politeka писала, що юна племінниця Софії Ротару оголила декольте і вляглася в кущі
Також Politeka повідомляла, що племінниця Софії Ротару зняла ліфчик і посвітила "персиками" на камеру