Названі категорії, яким передбачені надбавки в умовах нових перерахунків пенсій

Про це пише КП.

Як відомо, з травня 2020 року запроваджено щомісячні виплати у розмірі 500 гривень пенсіонерам, яким виповнилося 80 років.

Ці доплати отримають усі пільговики, у яких пенсія не перевищує 9200 гривень.

Глава Мінсоцполітики Марина Лазебна також анонсувала введення нової надбавки до пенсії тим пільговикам, яким виповнилося 75 років. Ці доплати отримають понад 500 тисяч українців.

У травні пенсії українцям перерахували з коефіцієнтом індексації 11%, а середній розмір підвищення склав 259,41 грн.

За даними ПФУ, українські пенсіонери отримали такі розміри доплат на умовах індексації:

100 грн - 45% пенсіонерів,

від 100 до 400 грн - 37,9% пенсіонерів,

від 400 до 500 грн - 6,1% пенсіонерів,

від 500 до 700 грн - 5,6% пенсіонерів,

від 700 до 1000 грн - 3,1% пенсіонерів,

понад 1000 грн - 2,3% пенсіонерів.

Але були й такі пенсіонери, які залишилися без істотного підвищення виплат. Для таких українців проведуть ще дві індексації: 1 липня та 1 грудня, а розмір виплати зросте на 131 гривню.

Але якщо у пільговиків є достатня кількість страхового стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків), то для них встановлюється так звана мінімальна виплата, яка вище "мінімалки" і на сьогодні становить 2100 гривень.

В ПФУ, у свою чергу, повідомили, що 25 травня було виділено ще 1,3 млрд гривень на виплати українцям. З початку травня профінансовано пенсії на 38,7 млрд гривень.

"Чому моїй мамі не даєте пенсію?", "Чому ніхто не відповідає на питання? Багато разів писала і питала, чому в травні не була проіндексована пенсія?", "Коли я йшла на пенсію обов'язковий стаж був 20 років, у мене 29,які мені треба 30 років? Закон, що вже має зворотну силу?", - обурюються українці в коментарях під публікацією ПФУ.

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