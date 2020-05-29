Названы категории, которым положены надбавки в условиях новых перерасчетов пенсий

Об этом пишет КП.

Как известно, с мая 2020 года введены ежемесячные выплаты в размере 500 гривен пенсионерам, которым исполнилось 80 лет.

Эти доплаты получат все льготники, у которых пенсия не превышает 9200 гривен.

Глава Минсоцполитики Марина Лазебная также анонсировала введение новой надбавки к пенсии тем льготникам, которым исполнилось 75 лет. Эти доплаты получат более 500 тысяч украинцев.

В мае пенсии украинцам пересчитали с коэффициентом индексации 11%, а редний размер повышения составил 259,41 грн.

По данным ПФУ, украинские пенсионеры получили следующие размеры доплат в условиях индексации:

100 грн - 45% пенсионеров,

от 100 до 400 грн - 37,9% пенсионеров,

от 400 до 500 грн - 6,1% пенсионеров,

от 500 до 700 грн - 5,6% пенсионеров,

от 700 до 1000 грн - 3,1% пенсионеров,

более 1000 грн - 2,3% пенсионеров.

Но были и такие пенсионеры, которые остались без существенного повышения выплат. Для таких украинцев проведут еще две индексации: 1 июля и 1 декабря, а размер выплаты вырастет на 131 гривну.

Но если у льготников есть достаточный количество страхового стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), то для них устанавливается так называемая минимальная выплата, которая выше "минималки" и на сегодня составляет 2100 гривен.

В ПФУ, в свою очередь, сообщили, что 25 мая было выделено еще 1,3 млрд гривен на выплаты украинцам. С начала мая профинансировано пенсии на 38,7 млрд гривен.

"Почему моей маме не даете пенсию?", "Почему никто не отвечает на вопросы? Много раз писала и спрашивала, почему в мае не была проиндексирована пенсия?", "Когда я уходила на пенсию обязательный стаж был 20лет, у меня 29,какие мне надо 30 лет? Закон что, уже имеет обратную силу?", - возмущаются украинцы в комментариях под публикацией ПФУ.

Напомним про новый перерасчет пенсий, кому добавят, а кто останется без денег: "С 1 июля вырастет на..."

Как сообщала Politeka, украинцам снова пересчитают пенсии, кто получит больше денег.

Также Politeka писала, что украинцы могут остаться без выплат, плачевное заявление Пенсионного фонда: денег недосчитались.