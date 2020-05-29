Стало відомо, що буде з банкоматами в Україні

Про це пише Главред, цитуючи заяву НБУ.

Зокрема, регулятор спростував інформацію про те, що в Україні планують скорочувати кількість банкоматів через постанову НБУ, яка дозволяє видавати готівку клієнтам в касах підприємств.

У Нацбанку також підкреслили, що можливість видавати готівку з кас підприємств існувала і раніше, але ці операції не були дуже зручними через їхнє відображення у звітності. Крім цього, процедуру не могли оформити через технічні можливості РРО.

Під можливістю зняти гроші в касах торгових підприємств мається на увазі те, що власник картки під час оплати покупки на касі картою автоматично отримує можливість зняти готівку. При чому ліміту на зняття державний регулятор не встановлював.

"...Це буде стимулювати їх частіше розраховуватися безготівковою формою оплати, а не знімати кошти з платіжних карток заздалегідь", - підкреслили в Нацбанку.

За інформацією НБУ, через карантин мережа POS-терміналів у першому кварталі істотно зменшилася. Такі цифри зафіксовані вперше в 2017 року.

У цілому, скорочення відбулося за рахунок Приватбанку (мінус 5,3 тис. терміналів) і Укрпошти (мінус 500 терміналів), в на час як інші державні (без урахування Приватбанку) і іноземні банки наростили свою мережу.

Кількість банкоматів в Україні скорочується п'ять кварталів поспіль і за підсумками першого кварталу нинішнього року склало 35,6 тис., що на 300 банкоматів менше, якщо порівнювати з показниками за початок 2020 року.

Раніше ми розповідали про те, що українці зможуть отримувати готівку прямо на касах.

Українцям, які володіють платіжними картками, стане простіше отримувати готівку з кас підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг, які використовують реєстратори розрахункових операцій (РРО).

В прес-службі Нацбанку утвержадют, що подібна процедура допоможе зменшити тінізацію економіки, і буде сприяти подальшому розвитку безготівкового сегмента і зростання фінансової інклюзії громадян в цілому.

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