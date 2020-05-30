Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, вміє вигідно підкреслити свої пишні форми

Зірка підкорила неймовірною зовнішністю у тісному купальнику, передає Politeka.net. Анастасія позувала, коли сиділа на рушнику, витончено вигнувшись.

Квітко одягла купальник з великими виїмками з боків, в результаті чого великі груди ледь не випадали.

Тонкі бретельки натяглися на плечах красуні, здавалося, вони ніби вп'ялися в шкіру.

Гудзики, до яких кріпилися лямки, блищали на сонці і надавали формам більшого акценту.

Крім того, виділялися пишні стегна. Красиві сідниці були виставлені назад.

На руці зірки блищав браслет, а очі вона прикрила напівпрозорими окулярами.

"Засмагати - це одне з моїх улюблених занять, а у вас?", - написала Квітко.

За дев'ять годин пост зібрав понад 100 лайків та багато коментарів. Користувачі мережі відповідали на питання моделі, а також писали їй масу приємних повідомлень, що стосуються фігури.

"Соковита королева", - написав один з коментаторів.

Нагадаємо, Анастасія Квітко приміряла яскраві обтягуючі велосипедки, які ледь не тріснуть на її п'ятій точці, і крихітний чорний топік.

Пікантне фото набрало майже 200 тисяч лайків за нетривалий час і сотні коментарів з компліментами.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко позує в крихітному купальнику, демонструючи розкішні вигини. Зірка трохи нахилилася до камери і вразила красою.

Нагадаємо також, що Анастасія Квітко постала, сидячи на кріслі.

Модель розпустила довге світле волосся і дивилася в камеру.

Зірка вибрала червону сукню з бежевим принтом і глибоким декольте.

Нагадаємо, зухвала російська Кардашьян не змогла утримати свої форми в тісній білизні: "Спасибі за вид".

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Анастасія Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.