Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, вміє вигідно підкреслити свої пишні форми
Зірка підкорила неймовірною зовнішністю у тісному купальнику, передає Politeka.net. Анастасія позувала, коли сиділа на рушнику, витончено вигнувшись.
Квітко одягла купальник з великими виїмками з боків, в результаті чого великі груди ледь не випадали.
Тонкі бретельки натяглися на плечах красуні, здавалося, вони ніби вп'ялися в шкіру.
Гудзики, до яких кріпилися лямки, блищали на сонці і надавали формам більшого акценту.
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Крім того, виділялися пишні стегна. Красиві сідниці були виставлені назад.
На руці зірки блищав браслет, а очі вона прикрила напівпрозорими окулярами.
"Засмагати - це одне з моїх улюблених занять, а у вас?", - написала Квітко.
За дев'ять годин пост зібрав понад 100 лайків та багато коментарів. Користувачі мережі відповідали на питання моделі, а також писали їй масу приємних повідомлень, що стосуються фігури.
"Соковита королева", - написав один з коментаторів.
Нагадаємо, Анастасія Квітко приміряла яскраві обтягуючі велосипедки, які ледь не тріснуть на її п'ятій точці, і крихітний чорний топік.
Пікантне фото набрало майже 200 тисяч лайків за нетривалий час і сотні коментарів з компліментами.
Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко позує в крихітному купальнику, демонструючи розкішні вигини. Зірка трохи нахилилася до камери і вразила красою.
Нагадаємо також, що Анастасія Квітко постала, сидячи на кріслі.
Модель розпустила довге світле волосся і дивилася в камеру.
Зірка вибрала червону сукню з бежевим принтом і глибоким декольте.
Нагадаємо, зухвала російська Кардашьян не змогла утримати свої форми в тісній білизні: "Спасибі за вид".
Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Анастасія Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.