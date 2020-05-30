Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, умеет выгодно подчеркнуть свои пышные формы

Звезда покорила невероятной внешностью в тесном купальнике, передает Politeka.net. Анастасия предстала сидящей на полотенце, изящно выгнувшись.

Квитко надела купальник с крупными выемками по бокам, в результате чего большая грудь чуть не вываливалась.

Тонкие бретельки натянулись на плечах красотки, казалось, они будто впились в кожу.

Пуговицы, к которым крепились лямки, блестели на солнце и придавали формам большего акцента.

Кроме того, выделялись пышные бедра. Красивые ягодицы были выставлены назад.

На руке звезды блестел браслет, а глаза она прикрыла полупрозрачными очками.

"Загорать - это одно из моих любимых занятий, а у вас?", - написала Квитко.

За девять часов пост собрал более 100 лайков и много комментариев. Пользователи сети отвечали на вопрос модели, а также писали ей массу приятных сообщений, касающихся фигуры.

"Сочная королева", - написал один из комментаторов.

Напомним, Анастасия Квитко примерила яркие обтягивающие велосипедки, которые едва не треснут на ее пятой точке, и крохотный черный топик.

Пикантное фото набрало почти 200 тысяч лайков за непродолжительное время и сотни комментариев с комплиментами.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко позирует в крохотном купальнике, демонстрируя роскошные изгибы. Звезда немного наклонилась к камере и поразила красотой.

Напомним также, что Анастасия Квитко предстала, сидя на кресле.

Модель распустила длинные светлые волосы и смотрела в камеру.

Звезда выбрала красное платье с бежевым принтом и глубоким декольте.

Напомним, дерзкая русская Кардашьян не смогла удержать свои формы в тесном белье: "Спасибо за вид".

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Анастасия Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.