Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, умеет выгодно подчеркнуть свои пышные формы 

Звезда покорила невероятной внешностью в тесном купальнике, передает Politeka.net. Анастасия предстала сидящей на полотенце, изящно выгнувшись. 

Квитко надела купальник с крупными выемками по бокам, в результате чего большая грудь чуть не вываливалась. 

Тонкие бретельки натянулись на плечах красотки, казалось, они будто впились в кожу. 

Пуговицы, к которым крепились лямки, блестели на солнце и придавали формам большего акцента. 

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Кроме того, выделялись пышные бедра. Красивые ягодицы были выставлены назад. 

На руке звезды блестел браслет, а глаза она прикрыла полупрозрачными очками. 

"Загорать - это одно из моих любимых занятий, а у вас?", - написала Квитко. 

За девять часов пост собрал более 100 лайков и много комментариев. Пользователи сети отвечали на вопрос модели, а также писали ей массу приятных сообщений, касающихся фигуры. 

"Сочная королева",  - написал один из комментаторов. 

Напомним, Анастасия Квитко примерила яркие обтягивающие велосипедки, которые едва не треснут на ее пятой точке, и крохотный черный топик.

Пикантное фото набрало почти 200 тысяч лайков за непродолжительное время и сотни комментариев с комплиментами. 

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко  позирует в крохотном купальнике, демонстрируя роскошные изгибы. Звезда немного наклонилась к камере и поразила красотой. 

Напомним также, что  Анастасия Квитко  предстала, сидя на кресле.

Модель распустила длинные светлые волосы и смотрела в камеру. 

Звезда выбрала красное платье с бежевым принтом и глубоким декольте.

Напомним, дерзкая русская Кардашьян не смогла удержать свои формы в тесном белье: "Спасибо за вид".

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Анастасия Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.