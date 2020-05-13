Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, не удержала собственные достоинства в слишком тесном купальнике

Как известно, молодая знаменитость любит удивлять яркими фото из самых разных фотосессий, при этом девушка появляется на новых кадрах каждый раз в новом купальнике. При этом каждый из них откровеннее или более открыт, чем предыдущий, сообщает Politeka.

Так, на новом фото девушка сверкнула в кружевной одежде - халатике и лосинах, которые соблазнительно приспустила, чтобы показать черное белье. А вот лифчик девушки едва ли смог прикрыть пышные формы звезды, которые буквально вывалились из-под него, но Анастасия даже не подумала это скрыть.

Знаменитость позировала дома, делая селфи перед зеркалом. Обычно провокационные снимки девушка предпочитает демонстрировать из готовых фотосессий и обработанные профессионалами. Однако, иногда Квитко сама делится, как сейчас, домашними кадрами. Фанаты тут же поблагодарили девушку "за шикарный вид".

Отметим, молодая модель прославилась благодаря пикантной рекламе нижнего белья и купальников, которые часто демонстрирует на страница в соцсети. При этом девушка любит также подчеркивать формы коротенькими платьями и шортами. Этот раз не стал исключением.

Открытый наряд с глубоким декольте и смелым вырезом на спине выгодно подчеркнул достоинства звезды. Похоже, девушка решила основательно обновить ленту в социальной сети Инстаграм, чтобы привлечь больше внимания к собственной персоне

Так, Квитко появилась в коротком белом платье с глубоким декольте и смелым вырезом на спине, подчеркнутым тоненькими заявязками. На лице модели легкий макияж, а волнистые волосы уложены в высокий хвост.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.