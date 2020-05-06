Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, сверкнула безупречным телом в миниатюрном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее страницу в Instagram.

«Что думаете о моем платье?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Квитко позирует в платье с вырезом, демонстрируя экстремальные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Боже, сейчас выпадут же», «платье отпад», «белиссимо», «огонь тело! Бомба просто», «абсолютная красота», «мое любимое платье», «вау! Красотка», - пишут они.

Как сообщалось ранее, знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала, что прячет под белым платьем.

Молодая девушка уже долгое время находится на карантине, но это не мешает ей с удвоенной активностью вести свой профиль в социальной сети Инстаграм. Как известно, молодая модель приобрела популярность именно благодаря Инстаграму и рекламным съемкам белья. Квитко каждый день старается публиковать смелые и довольно горячие кадры.

Не стал исключения и фан-аккаунт звезды - фанаты представили фото, сделанное во время работы Квитко над новой фотосессией в провокационном виде. Анастасия позировала в одном лишь белом платье без белья, под которым отчетливо заметны ее формы.

Девушка не стала прикрывать лишнее, а наоборот, выставила все напоказ и бесстыдно посветила фигурой, подняв руки вверх и убрав светлые волосы подальше от лица.

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