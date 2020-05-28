Модель Демі Роуз похвалилася своїми пишними принадами в занадто тісній кофті

В цей раз дівчина підкорила виглядом під час прогулянки і засвітила зайве в червоному топі, який не змогла застебнути з-за пишних і жаркого виду. Демі викликала бурхливе враження на прихильників, оскільки родзинкою стала саме розстебнута блискавка знаменитості, повідомляє Politeka.net.

Дівчина, схоже, зовсім не сумує будинку і кожен день веселиться на вуличних і пляжних прогулянках, також вона радує фанатів цілими серіями Сторі Instagram, зроблених спеціально для того, щоб відповісти на запитання шанувальників. В цей раз жаркий знімок Демі не залишив їх байдужими:

«Аж схиляю голову, божественно», «Така краса, приємні відтінки 😎», «Ти така красива 😭 чи Можу я бути тобою?», «Ісус Христос є Бог і Святий Дух буквально», «Вау 😘😍😍😍», «Люблю червоний», «@carinasaucy у неї теж гарна пара відтінків», «солодкі персики», «Які бомбочки 😍😍😍», «Дуже красиве тіло люблю тебе».

До цього Роуз з'явилася на сонячному фото біля самого берега океану в модному купальнику. Дівчина позувала сидячи перед об'єктивом і схиливши голову трохи вбік, при цьому її пишні волосся спадало на плечі незавязанными. Сама Демі була без макіяжу і какилибо прикрас, вся увага була прикута до образу дівчини - сміливий виріз на грудях не залишив байдужими фанатів.

«Де ти взяла цей костюм?», «Гарна, просто гаряча і скажена 😍😘🙎🏻‍♀️», «Дуже добре», «Як би я хотів бути поруч😢 Вау 👏🏻🔥», «Така цнотлива, така мила», «Дуже Дуже Красиво 🌹 ♥ ️✨», «Я люблю тебе 💝», «😍🍒Скільки вишеньок👌😘», «Ти добре виглядаєш в червоному 👍👌», «Про, мені потрібно знати, звідки у тебе цей купальник !!», «Я просто хочу зустрітися з тобою, адже ти просто супер».

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

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