Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, похвалилася перевагами в незвичайному салатовому купальнику

Цього разу молода модель захопила образом під час відпочинку. Дівчина позувала в трендовому купальнику з пікантними вирізами і в черговий раз продемонструвала свої форми з вдалого ракурсу. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона представила жаркий кадр, повідомляє Politeka.

На новому фото Анастасія позувала в салатовому бікіні з тонкими зав'язками і незвичайними вирізами на талії, подчеркнувшими її фігуру. Квітко блиснула також засмаглою шкірою, змазаною в маслі і привертає увагу своїм блиском.

Зазначимо, дівчина дуже любить засмагати на пляжі і під час будь-якого, навіть активного відпочинку, тому зовсім не соромиться показувати фігуру щоразу в нових бікіні.

«Приголомшливі..», «Я хотів би, щоб моя мама теж носила одяг», «З тебе навіть одяг зісковзне», «Бурхлива краса», «Ух ти, така олійна», «Топ клас, гарячий відок🌹👌», «Люблю широкий формат🔥», «OMG 😮 ти дуууже чудова 🌹😜», «дивна богиня», «Богиня в зеленому. Чудово».

До цього Анастасія представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram новий кадр, який захопив шанувальників своєю пікантністю, адже модель засвітила зайве. У спокусливій позі Квітко показала дивно тонку талію і незвично пишні стегна. Головною родзинкою нового образу стали прояснені пасма знаменитості.

Дівчина продемонструвала булочками в новому вигляді - примірявши чорно-білий купальник Квітко позувала до об'єктиву боком, дівчина засвітила не тільки пишні сідниці але і свою нову зачіску у всій красі.

«Або ти біжиш день, або день наздожене тебе» - інтригуюче підписала новий кадр Анастасія.

Шанувальники дівчата були раді побачити новий кадр зірки, тут же той прокоментувавши:

«Ти просто така пристрасна❤️❤», «Так мила», «Я закоханий в тебе, я дуже сильно тебе люблю 👏», «Ти дуже красива❤️», «Ти можеш це зробити! Дозволь мені намалювати тебе», «», «Que Cosa Mas Divina 🤗🤗😇😇👑👑», «Ух Дивно дуже "красиво",» «Королева краси...», «Дівчинка, покажи ще❤️❤️».

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.