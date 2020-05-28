Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, похвасталась достоинствами в необычном салатовом купальнике

В этот раз молодая модель восхитила образом во время отдыха. Девушка позировала в трендовом купальнике с пикантными вырезами и в очередной раз продемонстрировала свои формы из удачного ракурса. На своей странице в социальной сети Инстаграм она представила жаркий кадр, сообщает Politeka.

На новом фото Анастасия позировала в салатовом бикини с тонкими завязками и необычными вырезами на талии, подчеркнувшими ее фигуру. Квитко сверкнула также загорелой кожей, измазанной в масле и привлекающей внимание своим блеском.

Отметим, девушка очень любит загорать на пляже и во время любого, даже активного отдыха, поэтому совсем не стесняется показывать фигуру каждый раз в новых бикини.

«Потрясающие жарко..», «Я хотел бы, чтобы моя мама тоже носила эту одежду», «С тебя даже одежда соскользнет», «Бурная красота», «Ух ты, такая масляная», «Топ класс, горячий видок🌹👌», «Люблю широкий формат🔥», «OMG 😮 ты ооочень великолепна 🌹😜», «удивительная богиня», «Богиня в зеленом. Чудесно».

До этого Анастасия представила на своей странице в социальной сети Инстаграм новый кадр, который восхитил поклонников своей пикантностью, ведь модель засветила лишнее. В соблазнительной позе Квитко показала удивительно тонкую талию и необычно пышные бедра. Главной изюминкой нового образа стали осветленные локоны знаменитости.

Девушка сверкнула булочками в новом виде - примерив черно-белый купальник Квитко позировала к объективу боком, девушка засветила не только пышные ягодицы но и свою новую прическу во всей красе.

«Либо ты бежишь день, либо день догонит тебя» - интригующе подписала новый кадр Анастасия.

Поклонники девушки были рады увидеть новый кадр звезды, тут же тот прокомментировав:

«Ты просто такая страстная❤️❤», «Так милая», «Я влюблен в тебя, я очень сильно тебя люблю 👏», «Ты очень красивая❤️», «Ты можешь это сделать! Позволь мне нарисовать тебя», «», «Que Cosa Mas Divina 🤗🤗😇😇👑👑», «Ух Удивительно очень "красиво",» «Королева красоты...», «Девочка, покажи еще❤️❤️».

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.