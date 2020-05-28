Победитель украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал несколько непривычных рецептов с клубникой
Свои рекомендации он опубликовал в Инстаграм, передает Politeka.net. Клопотенко приурочил свои рецепты к началу сезона клубники в Украине. Совсем скоро эта ягода станет доступной всем украинцам и Клопотенко призывает кушать ее не только как десерт.
По мнению шеф-повара, клубнику недооценивают. Он назвал ее новыми помидорами и посоветовал добавлять во все блюда, куда обычно добавляют помидоры.
«Особый кайф - клубника в овощных салатах. Клубника, фенхель, масло, соль, бальзамик / лимонный сок - попробуйте, и это станет топовым сочетанием сезона весна-лето 2020», - подчеркнул шеф-повар.
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По его словам, клубника отлично сочетается с оливковым маслом и лимонным соком. Кроме этого рецепта Клопотенко назвал еще 9 идеальных сочетаний с клубникой.
- Клубника и яйца,
- Клубника и филе белой рыбы,
- Клубника и имбирь,
- Клубника с ветчиной,
- Клубника со спаржей,
- Клубника и копченое мясо,
- Клубника и бекон,
- Клубника и стейк,
- Клубника и сыр бри.
В комментариях бурно отреагировали на рецепты Клопотенко, отметив, что такое использование клубники - разрыв шаблонов.
«Клубника + мясо = любовь, а клубника с сыром - это же еще со времен мультика «Рататуй», «Я сделала салат из зелени и кусочка мяса гриль и клубника.... много! Соевый соус еще! Я думала умру от счастья и вкуса!», «Евгений, вы сведете людей с ума такими сочетаниями», - пишут люди.
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