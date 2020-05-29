А ми пам'ятаємо їх молодими і красивими

Голлівудські зірки, які були дуже популярні у 80-90-х роках, сьогодні все рідше знімаються, але так само радують своїх шанувальників подробицями зі свого життя

Багато з них уже втратили свій шарм, адже час нікого не щадить. Доказом цього є архівні фото, якими із задоволенням діляться відомі актриси, які згадують молодість. Politeka.net дізнавалася, як сьогодні виглядають найпопулярніші зірки минулого століття.

62-річна Шерон Стоун в 2001 році перенесла внутрішньомозковий крововилив, в результаті чого раніше часу постаріла. Сьогодні красуня Шерон виглядає як типова бабуся, але при цьому намагається жити на повну.

Демі Мур утримати в руках молодість не допоміг навіть шлюб з молодим актором Ештоном Катчером. Актриса помітно змінилася, але пішла з головою в письменство і творчість.

Дженніфер Еністон, яку ніяк не можуть залишити в спокої, приписуючи відносини з її колишнім чоловіком Бредом Піттом, теж постаріла. Сьогодні Джен 51 рік, але в серцях шанувальників досі зберігається образ Рейчел з культового серіалу.

62-річна Мішель Пфайффер не вдається до послуг пластичних хірургів, воліючи природно старіти. Це видно по її свіжим фотографіям.

64-річну Вупі Голдберг сьогодні теж важко впізнати, хоч актриса завжди виглядала досить дорослою жінкою, а не юною дівчиною.

Нагадаємо, що 62-річна Шерон Стоун показала, як виглядає без одягу: "Старіння може бути прекрасним".

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