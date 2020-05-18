Як вони виглядають через 10 і 20 років

В мережі показали, як змінилися 10 найвідоміших кинопар Голлівуду

Фотопідбірку показав лайф-став портал Woman’s Day в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

Культовий фільм «Красуня» з прекрасною Джулією Робертс і Річардом Гіром у головних ролях.

Картина вийшла на екрани у далекому 1990 році, однак через роки її переглядають мільйони людей по всьому світу.

Ще один не менш гучним фільм «Основний інстинкт» з участю Шерон Стоун і Майклом Дугласом. Цей еротичний трилер з'явився на екранах в 1992 році, але до цих пір розбурхує фантазію людей.

Легендарний фільм –катастрофа «Титанік». У головних ролях виступав відомий красень Леонардо Дікапріо і чарівна Кейт Вінслет.

«Дев'ять з половиною тижнів» -художній фільм у жанрі мелодрами. У ньому знялися харизматичні Мікі Рурк і Кім Бесінджер.

«Квартира», - сумний, чуттєвий і неймовірно трагічний фільм про неможливк кохання двох самотніх людей. У головних ролях - приголомшлива Моніка Беллучі, яку називають еталоном жіночої краси і її чоловік, тепер вже колишній, Венсан Кассель.

Містична драма «Адвокат диявола» вийшла на екрани в 1997 році. Головними акторами стали Шарліз Терон і Кіану Рівз.

Гучний фільм і серіал "Секс в великому місті". Пару відомій голлівудській актрисі Сарі Джесіці Паркер склав актор Кріс Нот. Фанати відзначили, що через роки актриса виглядає сильно постарішаю, все тому, що вона противниця хірургічного втручання.

Художній фільм «Місто ангелів» з Мег Райан і Ніколасом Кейджем в основних ролях.

Мелодрама «Френкі і Джонні», яка вийшла на екрани в 1991 року. У картині зіграли такі світові знаменитості, як Мішель Пфайффер і Аль Пачіно.

Після фільму «Відчайдушні» мексиканка Сальма Хайєк стала відомою актрисою. Компанію їй в цьому фільмі склав іспанський актор Антоніо Бандерас.

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Нагадаємо, що напівроздягнену Джулію Робертс застукали на відпочинку: інтимна деталь потрапила в кадр.

Як повідомляла Politeka, Моніка Беллуччі у прозорому топі забула про вік і вразила формами: "Боже, вона шикарна".

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