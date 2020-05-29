Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей похвалилася ідеальними формами в білій білизні

Цього разу молода співачка похвалилася ідеальними формами під час фотосесії, зробленої в розкішному будинку. Дівчина вирішила приміряти лише топ-корсет і білосніжну білизну. Щоб підігріти інтригу до повної версії фотосету, дівчина опублікувала в соціальній мережі Instagram лише частину кадрів, де прикрила все найголовніше, повідомляє Politeka.

Дівчина в білосніжному топі-корсеті і такого ж відтінку білизна пройшлася по сходах і позувала в самих різних позах, подчеркнувших її пишні форми. Щоб образ був повноцінним, дівчина продемонструвала також коштовностями - кільцями, кольє і акуратними сережками у формі квітів з сріблястим відливом. При цьому кольє з перлів вигідно підкреслило її бунтарський образ.

Дівчина вирішила не укладати волосся, залишивши кучері спадати на її плечі. Така ніжність і зухвалість образу одночасно заінтригувала фанатів, тому ті тут же прокоментували побачене:

«Я хочу бути сходами», «нудно під час цього карантину 😐», «❤️❤дівчина, ти така крута, просто вау️❤️», «Отрута чи ні, ви безумовно смачна – tasty», «Така апетитна», «Ревнивий 😍», «🤩🤩🤩Heyyyy, ти така шикарна кішка», «😍😍яка ж ти красива😍😍ти жартуєш 😍».

До цього Соммер показала в ролику добірку вправ, називаючи ті «поплескування по плечу, стегна дощечки, росіяни повороти, обтяжені хрусткі коліна до грудей».

При цьому сама написала:

«Якщо ви хочете потренуватися зі мною, натисніть на цю посилання в моїй біографії! моя програма допоможе вам правильно 😏😝 йде розпродаж, тому, якщо ви зареєструєтесь в моїй програмі зараз, ви отримаєте тримісячне членство всього за 25 доларів США 😛💪🏽», - повідомляє дівчина.

Ось що відповіли фанати:

«Я люблю тебе ❤️❤️», «Перевірте keeoff на SoundCloud», Так мило чому ???? 🔥🔥», «Вона не відповість, будь ласка», «Ти така приголомшлива», «найкрасивіша бунтарка», «Ти така крута», «😍😍😍😍😍 Просто зводиш з розуму», « Ваші волосся такі ідеальні», «Ти виглядаєш так красиво зі своїм загаром, плюс гарне тренування 😘😘😘😘😘», «Дуже соковиті булочки», «Боже, які витівки».

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