Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй похвасталась идеальными формами в белом белье

В этот раз молодая знаменитость похвасталась идеальными формами во время фотосессии, сделанной в роскошном доме. Девушка решила примерить лишь топ-корсет и белоснежное белье. Чтобы подогреть интригу к полной версии фотосета, девушка опубликовала в социальной сети Инстаграм лишь часть кадров, где прикрыла все самое главное, сообщает Politeka.

Девушка в белоснежном топе-корсете и такого же оттенка белье прошлась по ступенькам и позировала в самых разных позах, подчеркнувших ее пышные формы. Чтобы образ был полноценным, девушка сверкнула также драгоценностями - кольцами, колье и аккуратными серьгами в форме цветов с серебристым отливом. При этом колье из жемчуга выгодно подчеркнуло ее бунтарский образ.

Девушка решила не укладывать волосЫ, оставив кудри ниспадать на ее плечи. Такая нежность и дерзость образа одновременно заинтриговала фанатов, поэтому те тут же прокомментировали увиденное:

«Я хочу быть лестницей», «скучно во время этого карантина 😐», «❤️❤девушка, ты такая крутая, просто вау️❤️», «Яд или нет, вы определенно вкусная – tasty», «Такая аппетитная», «Ревнивную 😍», «🤩🤩🤩Heyyyy, ты такая шикарная кошка», «😍😍какая же ты красивая😍😍ты шутишь 😍».

До этого Соммер показала в ролике подборку упражнений, называя те «похлопывание по плечу, бедра дощечки, русские повороты, утяжеленные хрустящие колени к груди».

При этом сама на написала:

«Если вы хотите потренироваться со мной, нажмите на эту ссылку в моей биографии! моя программа поможет вам правильно 😏😝 идет распродажа, поэтому, если вы зарегистрируетесь в моей программе сейчас, вы получите трехмесячное членство всего за 25 долларов США 😛💪🏽», - сообщает девушка.

Вот что ответили фанаты:

«Я люблю тебя ❤️❤️», «Проверьте keeoff на SoundCloud», Так мило почему ???? 🔥🔥», «Она не ответит, пожалуйста», «Ты такая потрясающая», «Самая красивая бунтарка», «Ты такая крутая», «😍😍😍😍😍 Просто сводишь с ума», « Ваши волосы такие идеальные», «Ты выглядишь так красиво со своим загаром, плюс хорошая тренировка 😘😘😘😘😘», «Очень сочные булочки», «Боже, какие шалости».

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