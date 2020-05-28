Курс валют в Україні 28 травня різко змінився, в результаті чого гривня в черговий раз просіла

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прогноз Національного банку України.

Згідно зі свіжим прогнозом, у четвер, 28 травня, долар буде коштувати 27 гривень, хоча 27 травня він коштував 26,9 гривень. Таким чином, всього за один день ціна «зелених» різко зросла на 10 копійок.

Євро теж не відстає. 28 травня 1 євро будуть продавати за 29,71 гривню, в той час як 27 травня його можна було купити за 29,5 гривень.

Як відомо, поступово знецінюватися гривня почала з кінця травня. Експерти пов'язують це з тим, що іноземці забирають свої гроші з українських держоблігацій, а банки купують валюту, готуючись до девальвації української гривні.

Аналітики прогнозують, що найближчим часом гривня продовжить поступово знецінюватися. Але сильного падіння не відбудеться. На думку аналітика Вадима Іосуба, запланована співпраця з МВФ має позитивно вплинути на українську валюту і повернути її позиції на валютному ринку. Але істотного зміцнення нацвалюти теж не відбудеться. Експерти вважають, що до кінця року курс гривні буде коливатися в районі 28-29 гривень за долар. Звичайно, якщо не відбудеться ніяких потрясінь.

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