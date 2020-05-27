Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала, як розважалася на відпочинку

Цього разу Анастасія представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram новий кадр, який захопив шанувальників своєю пікантністю, адже модель засвітила зайве. У спокусливій позі Квітко показала дивно тонку талію і незвично пишні стегна. Головною родзинкою нового образу стали освітлені пасма знаменитості, повідомляє Politeka.

Дівчина продемонструвала булочками в новому вигляді - примірявши чорно-білий купальник Квітко позувала до об'єктиву боком, дівчина засвітила не тільки пишні сідниці але і свою нову зачіску у всій красі.

«Або ти біжиш день, або день наздожене тебе» - інтригуюче підписала новий кадр Анастасія.

Шанувальники дівчата були раді побачити новий кадр зірки, тут же той прокоментувавши:

«Ти просто така пристрасна❤️❤», «Так мила», «Я закоханий в тебе, я дуже сильно тебе люблю 👏», «Ти дуже красива❤️», «Ти можеш це зробити! Дозволь мені намалювати тебе», «», «Que Cosa Mas Divina 🤗🤗😇😇👑👑», «Ух Дивно дуже "красиво",» «Королева краси...», «Дівчинка, покажи ще❤️❤️».

Раніше на кадрі, представленому в соціальній мережі Instagram, знаменитість показала, як позує на м'якому сірому дивані і відвернувшись від камери в бік. При цьому для того, щоб подтчеркнуть незвичайну тонку талію і пишні стегна, дівчина спеціально села, подогув під себе ноги і тим самим зробивши акцент на своїх перевагах. Яскраво-оранжевий купальник ж не зміг заховати груди зірки повністю, тому її форми частково помітні з-під тонкої тканини.

«Дівчина, ти така чарівна🤢🤮🤦♀️», «❤️❤🔥🔥🔥👏 з кожним днем ти все більше радуєш, крихта», «Так мило», «💖 це підкорює серце, вау», «Вау, так мило», «OMG ти дуже красива pretty», «Ти виглядаєш так гарно там», «Ти виглядаєш чудово, люба !! 🤗», «Ви повинні бути однією з найкрасивіших жінок, на яких я коли-небудь бачив. ПОДОБАЄТЬСЯ ВАУ», «Прес намалювали😂👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽🤮🤮🤮🤮», «потрібно більше вишеньок🍒🍒», «аж в жар кидає - Це нереально 😂😂», - відповіли фанати.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.