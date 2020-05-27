Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала, как развлекалась на отдыхе

В этот раз Анастасия представила на своей странице в социальной сети Инстаграм новый кадр, который восхитил поклонников своей пикантностью, ведь модель засветила лишнее. В соблазнительной позе Квитко показала удивительно тонкую талию и необычно пышные бедра. Главной изюминкой нового образа стали осветленные локоны знаменитости, сообщает Politeka.

Девушка сверкнула булочками в новом виде - примерив черно-белый купальник Квитко позировала к объективу боком, девушка засветила не только пышные ягодицы но и свою новую прическу во всей красе.

«Либо ты бежишь день, либо день догонит тебя» - интригующе подписала новый кадр Анастасия.

Поклонники девушки были рады увидеть новый кадр звезды, тут же тот прокомментировав:

«Ты просто такая страстная❤️❤», «Так милая», «Я влюблен в тебя, я очень сильно тебя люблю 👏», «Ты очень красивая❤️», «Ты можешь это сделать! Позволь мне нарисовать тебя», «», «Que Cosa Mas Divina 🤗🤗😇😇👑👑», «Ух Удивительно очень "красиво",» «Королева красоты...», «Девочка, покажи еще❤️❤️».

Ранее на кадре, представленном в социальной сети Инстаграм, знаменитость показала, как позирует на мягком сером диване и отвернувшись от камеры в сторону. При этом для того, чтобы подтчеркнуть необычную тонкую талию и пышные бедра, девушка специально села, подогув под себя ноги и тем самым сделав акцент на своих достоинствах. Ярко-оранжевый купальник же не смог спрятать грудь звезды полностью, поэтому ее формы частично заметны из-под тонкой ткани.

«Девушка, ты такая прелестная🤢🤮🤦♀️», «❤️❤🔥🔥🔥👏 с каждым днем ты все больше радуешь, крошка», «Так мило», «💖 это покоряет сердце, вау», «Вау, так мило», «OMG ты очень красивая pretty», «Ты выглядишь так красиво там», «Ты выглядишь прекрасно, дорогая !! 🤗», «Вы должны быть одной из самых красивых женщин, на которых я когда-либо видел. НРАВИТСЯ ВАУ», «Пресс нарисовали😂👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽🤮🤮🤮🤮», «нужно больше вишенок🍒🍒», «аж в жар бросает - Это нереально 😂😂», - ответили фанаты.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.