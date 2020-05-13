Известная актриса Эвелина Бледанс показала свои весенние образы
Красотка активно ведет Инстаграм, где с завидной регулярностью выкладывает интересные фото, пишет Politeka.net. Так, несколько часов назад Бледанс опубликовала фото в двух нежных платьях, которые выделили ее красивые прелести.
Наряд песочного оттенка подчеркнул тонкую талию звезды, а голубого - пышную грудь.
Эвелина предстала на каблуках и в балетках, чтобы дать представление, как смотрятся наряды с разной обувью. Звезда дополнила образы шляпками.
"Ну, вот и пришло время выбирать наряды. Почти два месяца я самоизолировалась. Видимо, хватит отказываться от съемок. Вот подбираю образы... 1 или 2?", - поинтересовалась актриса.
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За три часа пост собрал более 3000 лайков.
"Оба очень красивые 🌞👍🌹 и на вас смотрятся шикарно✨ Но второй наряд особенно хорош!!! 🦋🦋🦋🌼🌼🌼🍒🍒🍒❤", "Оба бомбические", "Оба образа шикарны,но 1 вообще бесподобен!", "Оба!!!", "Алиса в стране чудес 😘", "Мне второе платьице нравится больше", "Такая красивая 💛✨🌝", "Во всех ты, душечка, нарядах хороша", " Оба варианта красивы, но мне ближе первый 👍😊 Нежно, мечтательно, женственно, спокойно! 😊", - написали пользователи сети.
Напомним, Эвелина Бледанс позировала в белом облегающем, длинном платье, которое подчеркнуло ее стройную талию и выделило грудь с бедрами.
Дополнили образ шляпка с вуалью, а также сумочка, серебрянные босоножки и длинные серьги.
Ранее сообщалось, что Эвелина Бледанс позировала в крохотном платье, демонстрируя безупречную фигуру.
«Кто за цветы вместо одежды ставьте лайк❤️. Кто за ноги «от ушей», - ставьте лайк...", - написала красотка.
Напомним, Бледанс обтянула роскошное тело тонким платьем
А еще Politeka писала, что Бледанс без комплексов потрясла пышными формами в экстремальном декольте
Также Politeka сообщала, что знойная Бледанс в Крыму разделась и вывалила напоказ свое великолепие