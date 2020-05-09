Известная российская актриса Эвелина Бледанс рассказала о трагической гибели своих родственников

Как сообщает Politeka.net, 9 мая знаменитость почтила память своего деда и посвятила ему видео на странице в Instagram, (чтобы посмотреть, скрольте страницу вниз).

Эвелина Бледанс поделилась трагедией, которая произошла с ее родней во время Второй мировой войны. По ее словам, ее родственники погибли от рук немецких захватчиков, пока глава семьи сражался на фронте.

"Спасибо деду за Победу! Пока Николай Ващинский воевал, его жена и четверо детей были зверски убиты фашистами.

Вечная память погибшим! Вечная Слава Героям!", - подписала она видеоролик.

В честь знаменательной даты актриса надела длинное красное платье и повесила на плечи платок. Стоит отметить, что прическа Бледанс выглядит несколько растрепанной. Такой внешний вид придал ей еще большего трагизма.

Пользователи социальной сети поддержали знаменитость в комментариях. Многие прослезились от стихов и трагической истории:

"До слез... До глубины души... Вечная память героям!"; "Ужас, что пережили эти люди....Вечная память"; "До слез, трогательно"; "С Днём Победы!!! со слезами на глазах🎉🎉🎉".

Напомним, Бледанс обтянула роскошное тело тонким платьем.

А еще Politeka писала, что Бледанс без комплексов потрясла пышными формами в экстремальном декольте.

Также Politeka сообщала, что знойная Бледанс в Крыму разделась и вывалила напоказ свое великолепие.