Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей підкорила роликом, зробленим під час тренування для всієї групи м'язів

Дівчина є однією з найвідоміших моделей,тому, щоб підтримувати інтерес до своєї сторінки в Instagram, інтригувати шанувальників і привертати увагу до себе, вона представила невеликий ролик з тренуванням, яка допомагає їй підтримувати фігуру у формі, повідомляє Politeka.

Так, Соммер показала в ролику добірку вправ, називаючи ті «поплескування по плечу, стегна дощечки, росіяни повороти, обтяжені хрусткі коліна до грудей».

При цьому сама написала:

«Якщо ви хочете потренуватися зі мною, натисніть на цю посилання в моїй біографії! моя програма допоможе вам правильно 😏😝 йде розпродаж, тому, якщо ви зареєструєтесь в моїй програмі зараз, ви отримаєте тримісячне членство всього за 25 доларів США 😛💪🏽», - повідомляє дівчина.

Ось що відповіли фанати:

«Я люблю тебе ❤️❤️», «Перевірте keeoff на SoundCloud», Так мило чому ???? 🔥🔥», «Вона не відповість, будь ласка», «Ти така приголомшлива», «найкрасивіша», «Ти така бунтарка», «😍😍😍😍😍 Просто зводиш з розуму», « Ваші волосся такі ідеальні», «Ти виглядаєш так красиво зі своїм загаром, плюс гарне тренування 😘😘😘😘😘», «Дуже соковиті булочки», «Боже, які витівки».

Зазначимо, Соммер Рей є любителькою активного відпочинку і спорту на свіжому повітрі. За короткий термін молода дівчина встигла зібрати майже 25 мільйонів фанатів, які продовжую стежити за оновленнями знаменитості в соціальній мережі Instagram.

Володарка красивих сідниць намагається кожен день публікувати в Instagram нові відео, а також подає їх на Ютуб-платформі. Зірка постійно тішить шанувальників фотографіями, на яких вона або в стрінгах, або в обтягуючих легинсах.

Дівчина при цьому активно займається за спеціальною програмою. Її тренування досить ефективні, що видно по фігурі Соммер. Вона багато часу в своїх тренуваннях приділяє ніг а точніше сідницях які вона любить викладати через одну фотографію.

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