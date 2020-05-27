Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй покорила роликом, сделанным во время тренировки для всей группы мышц

Девушка является одной из самых знаменитых моделей,поэтому, чтобы поддерживать интерес к своей странице в Инстаграм, интриговать поклонников и привлекать внимание к себе, она представила небольшой ролик с тренировкой, помогающей ей поддерживать фигуру в форме, сообщает Politeka.

Так, Соммер показала в ролике подборку упражнений, называя те «похлопывание по плечу, бедра дощечки, русские повороты, утяжеленные хрустящие колени к груди».

При этом сама на написала:

«Если вы хотите потренироваться со мной, нажмите на эту ссылку в моей биографии! моя программа поможет вам правильно 😏😝 идет распродажа, поэтому, если вы зарегистрируетесь в моей программе сейчас, вы получите трехмесячное членство всего за 25 долларов США 😛💪🏽», - сообщает девушка.

Вот что ответили фанаты:

«Я люблю тебя ❤️❤️», «Проверьте keeoff на SoundCloud», Так мило почему ???? 🔥🔥», «Она не ответит, пожалуйста», «Ты такая потрясающая», «Самая красивая бунтарка», «Ты такая крутая», «😍😍😍😍😍 Просто сводишь с ума», « Ваши волосы такие идеальные», «Ты выглядишь так красиво со своим загаром, плюс хорошая тренировка 😘😘😘😘😘», «Очень сочные булочки», «Боже, какие шалости».

Отметим, Соммер Рэй является любительницей активного отдыха и спорта на свежем воздухе. За короткий срок молодая девушка успела собрать почти 25 миллионов фанатов, которые продолжаю следить за обновлениями знаменитости в социальной сети Инстаграм.

Обладательница красивых ягодиц старается каждый день публиковать в Instagram новые видео, а также представляет их на Ютуб-платформе. Звезда постоянно радует поклонников фотографиями, на которых она либо в стрингах, либо в обтягивающих легинсах.

Девушка при этом активно занимается по специальной программе. Ее тренировки весьма эффективны, что видно по фигуре Соммер. Она много времени в своих тренировках уделяет ногам а точнее ягодицам которые она любит выкладывать через одну фотографию.

Напомним, шикарная Ана Чери показала нереальные объемы, лосины аж трещат

А еще Politeka писала, фитнес-модель Соммер Рэй впечатлила невероятной фигурой: "Утерла нос Ане Чери и Деми Роуз"

Также Politeka сообщала, что Ана Чери в наряде с вырезом изогнулась ради горячих снимков