В воскресенье, 10 мая, люди отметили международный праздник в честь матерей
На Инстаграм-странице шоу "Танці з зірками" решили поздравить звезд проекта, которые являются мамами, пишет Politeka.net.
Так, были опубликованы фото участницы "Танців з зірками", победительницы 2018 года, Илоны Гвоздевой с дочерью, Валерией. Девочке в этом году исполняется пять лет.
На фото Гвоздева в белом сарафане обнимает малышку и обе улыбаются: "Вот это красота".
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Член жюри шоу, прима-балерина Екатерина Кухар сфотографировалась вместе с пятилетней дочерью Анастасией. Обе одеты по-домашнему, а Кухар - без макияжа, но естественность ни чуть не портит красотку.
Известно, что у балерины также есть сын Тимур от первого брака.
Роскошная блондинка Алена Шоптенко, которую называют главной красоткой шоу, появилась на фото вместе с двухлетним сыном, Алексеем. Оба позируют на каремате, Алена нежно целует ребенка в щеку.
За час пост собрал более 2000 лайков и немного комментариев в виде смайликов.
Напомним, Екатерина Кухар позировала, выходя из машины и демонстрируя свое безупречное тело.
«Не надо слушать шум мира, надо слушать тишину души…», - подписала она фото.
Поклонники балерины были в восторге от идеального вида кумира.
«Фантастическая, супер просто!», «Очаровательно», «великолепная», «прекрасная», «Загадка», - написали они.
Ранее сообщалось, что Алена Шоптенко была в черном облегающем платье, которое обтянуло ее грудь и тонкую талию. Низ наряда был кружевным, прозрачным и с бахромой.
Звезда сверкнула стройными ножками на каблуках.
Хореограф ведет уроки танцев онлайн и прошла с пользователями сети латиноамериканскую программу, решив далее приступить к изучению - европейской.
Напомним, что Шоптенко огорошила прощальным фото после вылета с Танців з зірками.
Как сообщала Politeka, Шоптенко ошарашила рассказом о «Танцах со звездами».
Также Politeka писала, что главная красавица «Танцев со звездами» поразила фигурой в купальнике.