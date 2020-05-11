В воскресенье, 10 мая, люди отметили международный праздник в честь матерей

На Инстаграм-странице шоу "Танці з зірками" решили поздравить звезд проекта, которые являются мамами, пишет Politeka.net.

Так, были опубликованы фото участницы "Танців з зірками", победительницы 2018 года, Илоны Гвоздевой с дочерью, Валерией. Девочке в этом году исполняется пять лет.

На фото Гвоздева в белом сарафане обнимает малышку и обе улыбаются: "Вот это красота".

Член жюри шоу, прима-балерина Екатерина Кухар сфотографировалась вместе с пятилетней дочерью Анастасией. Обе одеты по-домашнему, а Кухар - без макияжа, но естественность ни чуть не портит красотку.

Известно, что у балерины также есть сын Тимур от первого брака.

Роскошная блондинка Алена Шоптенко, которую называют главной красоткой шоу, появилась на фото вместе с двухлетним сыном, Алексеем. Оба позируют на каремате, Алена нежно целует ребенка в щеку.

За час пост собрал более 2000 лайков и немного комментариев в виде смайликов.

Напомним, Екатерина Кухар позировала, выходя из машины и демонстрируя свое безупречное тело.

«Не надо слушать шум мира, надо слушать тишину души…», - подписала она фото.

Поклонники балерины были в восторге от идеального вида кумира.

«Фантастическая, супер просто!», «Очаровательно», «великолепная», «прекрасная», «Загадка», - написали они.

Ранее сообщалось, что Алена Шоптенко была в черном облегающем платье, которое обтянуло ее грудь и тонкую талию. Низ наряда был кружевным, прозрачным и с бахромой.

Звезда сверкнула стройными ножками на каблуках.

Хореограф ведет уроки танцев онлайн и прошла с пользователями сети латиноамериканскую программу, решив далее приступить к изучению - европейской.

Напомним, что Шоптенко огорошила прощальным фото после вылета с Танців з зірками.

Как сообщала Politeka, Шоптенко ошарашила рассказом о «Танцах со звездами».

Также Politeka писала, что главная красавица «Танцев со звездами» поразила фигурой в купальнике.