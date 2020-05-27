Дан Балан, якому після шоу "Голос країни" приписують роман з Тіною Кароль, на сцені та в кадрі звик епатувати публіку, але завжди цікаво подивитися, як веде себе артист у реальному житті

Так, на одному з фан-акаунтів Дана Балана в Instagram з'явилося кумедне відео зі співаком в спортзалі, повідомляє Politeka.net.

Співак прийшов на тренування в звичайній білій футболці і чорних спортивках. На кадрах видно, як Дан на тлі бігової доріжки та інших тренажерів піднімає важкоатлетичний диск з підлоги, але замість очікуваного зусилля і качання м'язів артист з легкістю "розриває" диск навпіл, розсмішивши свого друга за кадром.

"Наш улюблений позитивчик", "Звір😂", "Дан приколіст ще той😊😊😊 А ще подібні відео є?", - пишуть в коментарях захоплені шанувальники. З таким чоловіком Тіна Кароль точно не занудьгує.

Раніше повідомлялося, що чутки про роман Тіни Кароль і Дана Балана продовжують інтригувати шанувальників, а недавня заява продюсера «Голосу країни» підлила масла у вогонь.

Володимир Завадюк зазначив, що глядачам правда не здалося – у зірок є якесь особливе тяжіння, якась хімія. Однак підтвердити припущення про роман він не може. Також продюсер зазначив, що Балан був відданим шанувальником Кароль ще до проекту і стежив за її творчістю.

«Я вірю в хімію між Даном і Тіною і її складно приховати. І Дан не раз говорив ще до початку шоу, на початку 9-го сезону, що він є одним з фанатів Тіни, він знає всі її пісні і переглянув всі її кліпи», - розповів продюсер.

Також він підтвердив, що Тіна з Даном правда знімали свій кліп «Пам'ятаєш» в її спальні і дійсно в момент фіналу були разом в будинку Кароль.

"У день суперфіналу вони були в одному будинку і це був будинок Тіни. Так, Тіна?" – зазначив Володимир.

Нагадаємо, як виглядав Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тіна Кароль його не знає.

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