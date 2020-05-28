Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, похвалилася фігурою в крихітному бікіні

Зірка часто публікує знімки провокаційного характеру у своєму Instagram, передає Politeka.net.

В одному з останніх сториз модель з'явилася в крихітному бікіні, маленький ліфчик якого ледь прикривав великі груди.

Ліф закривав від очей лише найінтимніше, зісковзуючи з великих форм. Було видно, що ліфчик був занадто малий для великих грудей моделі, не рятували навіть регульовані лямки. Верх підскочив і засвітив частину бюста.

Крихітні трусики на зав'язочках зірка натягнула вище стегон.

Пишні груди і стегна, тонка талія і стрункі ніжки - в цьому тілі досконале все.

Квітко розпустила волосся і дивилася в далечінь. Обличчя красуні осяяла легка посмішка.

Оскільки пост був оприлюднений в сторіз, ніхто з прихильників не зміг відкрито прокоментувати гарячий знімок. Однак користувачі мережі активно спілкувалися з моделлю в особистому листуванні, а також ставили їй багато питань.

Нагадаємо, Анастасія Квітко поділилася річним фото, зробленим на відпочинку.

Дівчина позувала біля басейну, вдало розташувавшись біля самого краю.

Зірка позувала у купальнику сріблястого відтінку на тонких чорних зав'язках і вже звично розпустила довгі світлі локони.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко позувала в чорній сукні в обтяжку з глибоким декольте, з-під якого так і випирають соковиті принади.

Модель була не одна, а з другом, до якого тісно притулилася.

Нагадаємо також, що Анастасія Квітко підкорила формами у в'язаному бікіні, що натягнувся на пишних грудях.

Божественні форми чи не вистрибували з крихітного купальника.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.