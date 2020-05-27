Переможниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком Даша Ульянова похвалилася новими відвертими кадрами, але при цьому поскаржилася, що за час карантину помітно погладшала
Пікантні кадри без штанів Даша розмістила на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.
Під час фотосесії молода гімнастка пустилася берега, поставши перед камерою в одних трусиках і короткому топі, який ледве-ледве прикривав груди.
"На карантині намагалася тримати форму , а сьогодні ледве влізла в джинси 😭 що робити ? Діліться дієтами / секретами / детоксами 😅", - написала Ульянова під відвертим знімком, на якому зовсім не видно зайвих кілограмів.
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Друге фото виявилося ще більш сміливим, на ньому переможниця "Холостяка" постала у повний зріст, продемонструвавши стрункі довгі ноги, апетитні стегна і оголивши пишний бюст. У підписі до світлини Даша подякувала прихильницям за поради по схудненню і згадала часи, коли сама важила 70 кг.
"Загалом, мої красиві дівчатка )) все таки як не крути, запорука успіху - це любов до себе, а все інше додасться! У мене були різні етапи в житті відносинах, але коли я любила і приймала себе, (навіть у вазі 70 кг) відбою від шанувальників не було 😅 це правда )) І тільки тепер розумію фразу «спробуй прийняти себе і побачиш, що станеться", - зізналася фаворитка Макса Михайлюка.
Зазначимо, нещодавно у мережі з'явилися фото Даші до пластики і схуднення, тоді дівчина виглядала зовсім по-іншому.
Даша Ульянова до схуднення / Фото: СТБ
Нагадаємо, "Холостяк" Макс Михайлюк зняв одяг і похвалився, як пощастило переможниці.
Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою: "Майбутня зірка".
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