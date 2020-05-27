Победительница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком Даша Ульянова похвасталась новыми откровенными кадрами, но при этом пожаловалась, что за время карантина заметно поправилась

Пикантные кадры без штанов Даша разместила на своей странице в Instagram, сообщает Politeka.net.

Во время фотосессии молодая гимнастка пустилась во все тяжкие, представ перед камерой в одних трусиках и коротком топе, который еле-еле прикрывал грудь.

"На карантине старалась держать форму , а сегодня еле влезла в джинсы 😭 что делать ? Делитесь диетами / секретами / детоксами 😅", - написала Ульянова под откровенным снимком, на котором совсем не видно лишних килограммов.

Второе фото оказалось еще более смелым, на нем победительница "Холостяка" предстала в полный рост, продемонстрировав стройные длинные ноги, аппетитные бедра и обнажив пышный бюст. В подписи к снимку Даша поблагодарила поклонниц за советы по похудению и вспомнила времена, когда сама весила 70 кг.

"В общем, мои красивые девочки )) все таки как ни крути, залог успеха - это любовь к себе, а все остальное приложится! У меня были разные этапы в жизни отношениях, но когда я любила и принимала себя, (даже в весе 70 кг) отбоя от поклонников не было 😅 это правда )) И только теперь в понимаю фразу «попробуй принять себя и увидишь, что произойдёт", - призналась фаворитка Макса Михайлюка.

Отметим, недавно в сети появились фото Даши до пластики и похудения, тогда девушка выглядела совсем по-другому.

Даша Ульянова до похудения / Фото: СТБ

Напомним, "Холостяк" Макс Михайлюк снял одежду и похвастался, как повезло победительнице.

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