Самая скандальная участница популярного шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком рассказала о том, как пережила финал проекта

В последнем выпуске шоу «Холостяк-10» стало известно, что Макс выбирает Дашу. Именно молодая гимнастка со стройной фигурой покорила сердце мужчины. А вот Дана Оханская оказалась проигравшей, спустя три месяца после завершения съемок девушка смогла рассказать, как пережила тяжелый отказ мужчины, пишет Politeka.

Дана рассказала, что просмотрев вчера финал, честно признается - она не смогла не прослезиться, ведь это было очень неожиданно.⁣⁣ ⠀

«Но я благодарна каждому, кто причастен к проекту «Холостяк» за все те эмоции, которые я получила, по мурашки от влюбленности, за вдохновение и ... за Макса :) Это были одни из самых ярких 2,5 месяца моей жизни. Это такой период, останется в сердце и воспоминаниях навсегда. ⁣⁣⠀Как поет Валерий Меладзе, «... было все отчаянно красиво ...» 💫⁣⁣⠀

Поэтому не сочувствуйте мне, пожалуйста 🙏🏼 Я считаю, что все сложилось именно так, как лучше для нас обоих ... Я очень ценю вашу поддержку, но не осуждайте Макса. Да, мы разные, как вы неоднократно отмечали. И это нормально. Причин, почему все именно так закончилось, по моему мнению, нет. Они - иррациональные. И это тоже нормально, когда говорим о чувствах, - написала Дана.

Она отметила, что не будет разочаровывать фанатов и обещает вдохновлять, ведь впереди у них все только самое лучшее.

Фанаты же завалили девушку комментариями, отмечая: им хотелось видеть Дану победительницей.

До этого девушка отметила, что не обижается на Михайлюка за его выбор, но в то же время сделала неоднозначный пост.

"Приходишь ты в ресторан. ⁣⁣Тебе дают меню. ⁣⁣И в нем 2 блюда: простая и понятная яичница и что-то абсолютно новое с незнакомыми тебе ингредиентами", - написала она, судя по всему, сравнивая вторую финалистку и победительницу Дашу Ульянову с яичницей.

"Кто-то предпочитает яичницу. Чтобы не заморачиваться. И это нормальный выбор. Ну и ничего, что уже таких яичниц миллион раз в жизни «пробовал». ⁣⁣Зато проверено и надежно. Рано или поздно, может, и надоест одно и то же, но пусть. А вот гурман обязательно сделает другой выбор. Для него - все самое лучшее, самое пикантное и самое особенное", - сообщила она.

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