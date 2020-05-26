Українська виконавиця Камалія, яка є дружиною мільярдера Мохаммада Захура, вразила витівкою з двома чоловіками
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Дорогий друже Эпифанио Лопез з Днем народження! Вважаю, що випадкових зустрічей не буває, дякую тобі за наше спільне творчість! Реалізації тобі в твоїх починаннях, будь щасливий», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Камалія позує на руках у двох чоловіків, задерши при цьому ноги.
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«Красуня», «Які ви красиві», «красиві, взагалі супер», - пишуть вони.
До цього ми писали, що українська співачка Камалія, дружина мільярдера Мохаммада Захура, розповіла про пограбування.
Камалія розповіла в інтерв'ю "Зоряному шляху", що вона повинна була переїжджати в столичну квартиру, коли все сталося. Речі вже встигли перевезти на нове місце, де все вкрали.
"Ми повинні були переїхати в столицю, так як обміняли свою львівську квартиру на київську. І вже відправили контейнер, тому всі речі були на місці", - зазначає Камалія, згадуючи пограбування.
Коли співачка була ще у Львові, їм зателефонували з Києва і сказали, що сталася біда - в квартиру, яка розташовувалася на верхніх поверхах, проникли зловмисники.
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