Українська виконавиця Камалія, яка є дружиною мільярдера Мохаммада Захура, вразила витівкою з двома чоловіками

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Дорогий друже Эпифанио Лопез з Днем народження! Вважаю, що випадкових зустрічей не буває, дякую тобі за наше спільне творчість! Реалізації тобі в твоїх починаннях, будь щасливий», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Камалія позує на руках у двох чоловіків, задерши при цьому ноги.

«Красуня», «Які ви красиві», «красиві, взагалі супер», - пишуть вони.

До цього ми писали, що українська співачка Камалія, дружина мільярдера Мохаммада Захура, розповіла про пограбування.

Камалія розповіла в інтерв'ю "Зоряному шляху", що вона повинна була переїжджати в столичну квартиру, коли все сталося. Речі вже встигли перевезти на нове місце, де все вкрали.

"Ми повинні були переїхати в столицю, так як обміняли свою львівську квартиру на київську. І вже відправили контейнер, тому всі речі були на місці", - зазначає Камалія, згадуючи пограбування.

Коли співачка була ще у Львові, їм зателефонували з Києва і сказали, що сталася біда - в квартиру, яка розташовувалася на верхніх поверхах, проникли зловмисники.

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