Украинская исполнительница Камалия, которая является женой миллиардера Мохаммада Захура, поразила выходкой с двумя мужчинами
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Дорогой друг Эпифанио Лопез с Днём рождения! Считаю, что случайных встреч не бывает, благодарю тебя за наше общее творчество! Реализации тебе в твоих начинаниях, будь счастлив», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Камалия позирует на руках у двух мужчин, задрав при этом ноги.
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«Красотка», «Какие вы красивы», «красивые, супер вообще», - пишут они.
До этого мы писали, что украинская певица Камалия, супруга миллиардера Мохаммада Захура, рассказала об ограблении.
Камалия рассказала в интервью "Звездному пути", что она должна была переезжать в столичную квартиру, когда все произошло. Вещи уже успели перевезти на новое место, где все украли.
"Мы должны были переезжать в столицу, так как обменяли свою львовскую квартиру на киевскую. И уже отправили контейнер, поэтому все вещи были на месте", - отмечает Камалия, вспоминая ограбление.
Когда певица была еще во Львове, им позвонили из Киева и сказали, что произошла беда - в квартиру, которая располагалась на верхних этажах, проникли злоумышленники.
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