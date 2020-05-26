Украинская исполнительница Камалия, которая является женой миллиардера Мохаммада Захура, поразила выходкой с двумя мужчинами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Дорогой друг Эпифанио Лопез с Днём рождения! Считаю, что случайных встреч не бывает, благодарю тебя за наше общее творчество! Реализации тебе в твоих начинаниях, будь счастлив», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Камалия позирует на руках у двух мужчин, задрав при этом ноги.

«Красотка», «Какие вы красивы», «красивые, супер вообще», - пишут они.

До этого мы писали, что украинская певица Камалия, супруга миллиардера Мохаммада Захура, рассказала об ограблении.

Камалия рассказала в интервью "Звездному пути", что она должна была переезжать в столичную квартиру, когда все произошло. Вещи уже успели перевезти на новое место, где все украли.

"Мы должны были переезжать в столицу, так как обменяли свою львовскую квартиру на киевскую. И уже отправили контейнер, поэтому все вещи были на месте", - отмечает Камалия, вспоминая ограбление.

Когда певица была еще во Львове, им позвонили из Киева и сказали, что произошла беда - в квартиру, которая располагалась на верхних этажах, проникли злоумышленники.

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