Зірка показала, за що її люблять чоловіки

Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала значні в одному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Насолоджуйтесь ідеальною погодою», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку зірка позує в крихітному купальнику, демонструючи розкішні вигини. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ось це кулі!», «божественно! Не можу намилуватися», «це робота», «богиня!», «найкраща!», - пишуть вони.

До цього ми писали, що знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, похвалилася формами в срібному купальнику.

цього разу Анастасія поділилася річним фото, зроблених на відпочинок і підкорила виглядом. Дівчина позувала біля басейну, вдало розташувавшись біля самого краю і прийнявши звабливу позу, яка підкреслила зону її декольте.

Квітко приміряла на цей раз модний купальник сріблястого відтінку на тонких чорних зав'язках і вже звично розпустила довгі світлі локони. При цьому очі Анастасія приховала за сонцезахисними окулярами з модними лінзами.

Шанувальники не залишилися байдужі і написали багато коментарів.

Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.