Звезда показала, за что ее любят мужчины

Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала внушительные в одном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Наслаждайтесь идеальной погодой», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке звезда позирует в крохотном купальнике, демонстрируя роскошные изгибы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вот это шары!», «божественно! Не могу налюбоваться», «вот это красотка», «богиня!», «лучшая!», - пишут они.

До этого мы писали, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, похвасталась формами в серебряном купальнике.

В этот раз Анастасия поделилась летним фото, сделанным на отдыхе и покорила видом. Девушка позировала у бассейна, удачно расположившись у самого края и приняв соблазнительную позу, подчеркнувшую зону ее декольте.

Квитко примерила в этот раз модный купальник серебристого оттенка на тонких черных завязках и уже привычно распустила длинные светлые локоны. При этом глаза Анастасия скрыла за солнцезащитными очками с модными линзами.

Поклонники не остались равнодушны и написали много комментариев.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.