Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала внушительные в одном купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Наслаждайтесь идеальной погодой», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке звезда позирует в крохотном купальнике, демонстрируя роскошные изгибы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Вот это шары!», «божественно! Не могу налюбоваться», «вот это красотка», «богиня!», «лучшая!», - пишут они.
Как София Ротару выглядела в школьные годы, в сеть слили редкое фото: Ничего себе!
Валюха из "Сватов" поразила снимком из бурной молодости, фанаты Пугачевой оценили: "Красотка"
Раскрыт секрет, почему Меган Маркл и принц Гарри сбежали из королевского дворца: "Уже очень давно..."
Трагедия с нардепом, обвал доллара и новые правила для пенсионеров - главное за ночь
До этого мы писали, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, похвасталась формами в серебряном купальнике.
В этот раз Анастасия поделилась летним фото, сделанным на отдыхе и покорила видом. Девушка позировала у бассейна, удачно расположившись у самого края и приняв соблазнительную позу, подчеркнувшую зону ее декольте.
Квитко примерила в этот раз модный купальник серебристого оттенка на тонких черных завязках и уже привычно распустила длинные светлые локоны. При этом глаза Анастасия скрыла за солнцезащитными очками с модными линзами.
Поклонники не остались равнодушны и написали много комментариев.
Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.