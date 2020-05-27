Колишній ангел Victoria’s Secret, 39-річна Алессандра Амбросіо, показала красиве тіло в бікіні

Шикарна зірочка з'явилася в спокусливому образі біля свого басейну, пише Politeka.net.

Модель похвалилася струнким тілом, а зокрема, ідеальними вигинами, в крихітному синьому бікіні.

Амбросіо повернулася до камери напівбоком і блиснула найсоковитішими місцями, а саме - пружними сідницями. Красуня зробила акцент на цю частину тіла також тим, що натягнула плавки вище стегон.

Модель трохи вигнулась, виставивши вперед довгу ніжку. Вона підняла голову до неба і трохи доторкнулась до волосся.

Доповнили образ - різні аксесуари.

На одному з кадрів модель повернулася і нахилилася до камери. Алессандра посміхалася і тримала в руці охолоджуючий коктейль.

За 13 годин пост зібрав понад 150 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі називали красуню прекрасною і побажали їй гарного відпочинку.

Зараз на сторінку моделі підписані 10,3 мільйонів користувачів, які активно коментують кожен її пост і пишуть масу коментарів.

Раніше ми писали, що Алессандра Амбросіо опублікувала архівне фото, зняте на червоній доріжці в Каннах. Красуня одягла прозоре плаття з відкритою спиною.

Особливу увагу привернуло велике декольте наряду, груди якого ледь не випали.

Нагадаємо також, що Алессандра Амбросіо позувала в золотистому бікіні.

Купальник тримався на тонких бретельках, він натягнувся на соковитих принадах. Посередині був пікантний виріз із зав'язками з намистин. А плавки-бікіні настільки малі, що ледве приховували найінтимніше.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо похвалилася пружним тілом без одягу: можна дивитися вічно

Також Politeka інформувала, що самий гарячий ангел Victoria’s Secret показала пружний «горішок» в невидимому вбранні: «про таке мріють все»