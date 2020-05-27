Зірки теж люди

Як тільки в Україні трохи послабили карантин, зірки, як і пересічні українці, з задоволенням вибралися на природу

Politeka.net дізнавалася, як знаменитості воліють проводити свої вихідні.

Телеведуча Катя Осадча разом з Юрієм Горбуновим вибралися на природу зі своїм молодшим сином. Виглядала родина щасливою.

«Тепер ми, як і діти, радіємо природі, подорожам по околицях і кожному дню», - написала Осадча.

Зірка «Квартал 95» Олена Кравець на вихідних пішла в повний відрив, прокотившись на мотоциклі. Актриса була одягнена в шкіряну куртку, що надало особливої пікантності фото.

Ще один актор з «Квартал 95» Юрій Ткач разом з сім'єю вибрався в музей під відкритим небом, де насолодився не тільки природою, але і спілкуванням з тваринами.

Українська співачка Тіна Кароль дуже любить активний відпочинок. Днями на фан-сторінці Тіни показали, як вона зі своїм сином відпочивала в Карпатах.

Дружина Дмитра Комарова, модель Олександра Кучеренко на вихідних каталася на велосипеді. Це, до речі, відмінний спосіб тримати себе у формі.

Телеведуча Леся Нікітюк на вихідних їздила в рідний Хмельницький, де фотографувалася на тлі прекрасних українських пейзажів. Красуня позувала на тлі поля жовтих квітів.

Нагадаємо, що Кравець з "Квартал 95" шокувала новим зухвалим іміджем, зірку не впізнати: "Лена, це ти?".

А ще Politeka писала, що Тіна Кароль приголомшила спокусливим образом, у фанаток Балана немає шансів.

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