Українська співачка Тіна Кароль підкорила стильним образом на портретному фото

Відправившись на відпочинок в гори разом з єдиним сином Веніаміном і близькими, зірка вирішила вести соціальну мережу Instagram також більш активно. На сторінці артистки з'явилася серія кадрів з відпочинку, а також нові фото з раніше показаних фотосесій. Зірці вдалося вразити чуттєвим кадром, передає Politeka.net.

Так, зірка з'явилася на новому кадрі і вразила видом – артистка наголосила свою красу яскравим макіяжем з акцентом на червоні губи, які так подобаються фанатам. При цьому волосся співачка поклала в звичні м'які хвилі, без будь-яких прикрас. Щоб підкреслити ідеальний ракурс, зірка поклала руки до обличчя, показавши нюдовый манікюр без малюнків. При цьому одягу на Кароль також не видно – все зайве вдало приховано.

Фанати захоплювалися красою співачки, яка раніше підкорила своїми ніжними образами Балана, з яким їй приписують бурхливий роман. Схоже, у численних фанаток Дана Балана, ймовірно, немає шансів на успіх, поки поруч з ним витончена зірка:

«Дайте мені валеріанку, більше не можу, подихаю від цих очей.❤️🔥❤️😍», «Справжня королева❤️», «Неймовірна 😻😻😻», «Неймовірно заворожуюче 😻😻 Тіна, як тобі це вдається?😻😻😻», «Нереальна 😻💔», «Просто нереальна 😍🔥🔥🔥», «як голлівудська кінозірка😍🔥», «Ви просто королева😍😍💞», «Захоплююся Тіною, ікона стилю!!!», «Тіна, куди руки в рот, карантин ж!!!».

А до цього в розділі Сторі Instagram зірка з'явилася в незвичайному образі, надівши разом з теплою курткою досить довгу синю спідницю, що повністю приховує її фігуру. Цей знімок з'явився і на фан-акаунті зірки "Фан-Тіна", де шанувальники обговорили зовнішній вигляд зірки. При цьому далі під кадрами із відпочинку зірки вибухнув справжній скандал з приводу відносин Тіни і Дана:

«головне Дано сам відповідав коли його питали..що немає сценарію, є емоцій живих людей, але людей це не доходить...Дивно, серйозно!!! Таке враження що,навіть,якщо б вони сказали що разом люди все одно налетіли(як і на ПТП з NK)що вони разом на показ і для сценарію🤦‍♂️🤦‍♀️🤦‍♂️.», «Хто вам дав право лізти своїми брудними словами , висловлюваннями і думками в її світ ?! Невже не можна просто порадіти за Тіну?! І не важливо, хто з нею поруч! Вона щаслива!!!», «лол, ви самі собі придумали історію любові, думаєте, що вона веде себе, як черниця, а тепер бесітесь, що Тіна не поступає так, як ви того хочете. не будуйте ілюзій - не буде розчарувань».

Нагадаємо, Кароль в гарячих обіймах Балана засвітила обручку: вся країна в очікуванні весілля.

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