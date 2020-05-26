Стало відомо, яким категоріям пенсіонерів у другій половині 2020 року підвищать виплати

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

В першу чергу, індексація виплат торкнеться одержувачів мінімальних пенсій, пенсіонерів старше 80-ти років, а також тих пільговиків, хто заробили сверхстаж.

Ті пенсіонери, які отримують мінімальні виплати, можуть розраховувати на надбавку в розмірі 131 гривні.

З 1 липня через підвищення розміру прожиткового мінімуму мінімальна пенсія зросте з 1638 грн до 1712 – тобто на 74 гривні. Втарая індексація запланована на 1 грудня, коли произойден ще одне підвищення мінімуму, і тоді "мінімалка" для пенсіонерів збільшиться до 1769 грн.

Ті пенсіонери, яким в 2020 році виповниться 80 років, можуть розраховувати на більш істотну надбавку до своєї пенсії. Їм призначені доплати в розмірі 500 гривень. У поточному місяці вже понад 1,5 млн пільговиків отримали надбавки.

Проіндексують виплати і тим пільговикам, які мають сверхстаж. Такими, згідно з законодавством, вважаються жінки, які працювали більше 30 років і чоловіки з 35 і більше років стажу. Держава за кожен "зайвий" рік доплачує по 1% від мінімалки. Тепер ця доплата в липні зросте до 17,12 грн, а в грудні – до 17,69 грн.

Раніше ми розповідали, що пенсіонерам підготували нову надбавку. За словами міністра соцполітики Марини Лазебної, нововведення можуть торкнутися тих українських пенсіонерів, яким вже виповнилося 75 років.

зокрема, глава Мінсоцполітики анонсувала надбавку в 500 гривень до пенсії більше мільйона пільговиків.

"Для більш ніж одного мільйона пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, ми хочемо також встановити щомісячну надбавку до пенсій... Близько 500 грн", - заявила міністр в ефірі українського телеканалу.

Лазебна також додала, що офіційну дату індексації виплат тих пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, потрібно визначити на законодавчому рівні.

Також ми розповідали, що прем'єр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи.

Зокрема, глава Кабміну припустив, що ця система може запрацювати вже з 1 січня 2021 року.

У Кабміні обговорюють такий варіант: 2% ЄСВ хочуть направити на накопичення, а ще 2% - брати з податку на доходи фізосіб. По досягненню пенсійного віку гроші можна буде забрати відразу, розстрочити виплати на 5-10 років або вибрати довічне утримання з фіксованою виплатою.

Нагадаємо, індексації пенсій більше не буде, в Пенсійному фонді видали нові правила: хто не отримає грошей.

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