Співачка Еріка Герцег, яка нещодавно вирішила покинути групу "ВІА Гра", вразила зовнішнім виглядом в громадському місці

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Еріка Герцег позує в довгих сережках і чорному обтягуючому плаття. Вона зробила селфи великі планом з дуже вдалого ракурсу - добре видно бездонне декольте дівчини. До того ж, співачка витягла губи трубочкою і поглянула в камеру млосним поглядом.

Варто відзначити, що фото зроблено в незвичайному місці. Судячи з заднього плану і геолокаціі, Еріка Герцег вирішила сфотографуватися в одному з кафе в Ужгороді.

Користувачі соціальних мереж надихнулися зовнішнім виглядом солістки "ВІА Гри" і залишили для неї багато позитивних коментарів:

"Кічі, мила мені тебе буде не вистачати у Віагрі 😭"; "неземна красуня😍💘"; "Красуня наша !👑💓"; "Красуня наша !👑💓 Дорога, з приїздом в Ужгород !😻"; Принцеса ❤️❤️❤️❤️❤️"; "шалено красива❤️"; "Красотулячка 💓Эричка я тебе обожнюю 💓💓"; "куди Ти така красива зібралася?😻".

Раніше стало відомо, що Еріка Герцег вирішила піти з групи "ВІА Гра". Про це вона сама заявила під час прямого ефіру. За словами співачки, на її місце вже шукають іншу виконавицю.

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