Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, похвалилася формами в срібному купальнику

Цього разу Анастасія поділилася річним фото, зроблених на відпочинку і підкорила виглядом. Дівчина позувала біля басейну, вдало розташувавшись біля самого краю і прийнявши звабливу позу, яка підкреслила зону її декольте, повідомляє Politeka.

Квітко приміряла на цей раз модний купальник сріблястого відтінку на тонких чорних зав'язках і вже звично розпустила довгі світлі локони. При цьому очі Анастасія приховала за сонцезахисними окулярами з модними лінзами.

Шанувальники не залишилися байдужі і написали багато коментарів:

«Так гаряче👅👅👅👅», «чому я не біля басейну!», «te amo👑💎😘👍», «Bumbum delicioso🔥🔥🔥», «Мій пончик, солодкий крем, ти ангел мій, люблю тебе – це високий рівень ❤💋💋👅😘✈», «Гарна 😍😍», «Це Приголомшливо», «Срібна принцеса».

Раніше на кадрі, представленому в соціальній мережі Instagram, знаменитість показала, як позує на м'якому сірому дивані і відвернувшись від камери в бік. При цьому для того, щоб подтчеркнуть незвичайну тонку талію і пишні стегна, дівчина спеціально села, подогув під себе ноги і тим самим зробивши акцент на своїх перевагах. Яскраво-оранжевий купальник ж не зміг заховати груди зірки повністю, тому її форми частково помітні з-під тонкої тканини.

«Дівчина, ти така чарівна🤢🤮🤦♀️», «❤️❤🔥🔥🔥👏 з кожним днем ти все більше радуєш, крихта», «Так мило», «💖 це підкорює серце, вау», «Вау, так мило», «OMG ти дуже красива pretty», «Ти виглядаєш так гарно там», «Ти виглядаєш чудово, люба !! 🤗», «Ви повинні бути однією з найкрасивіших жінок, на яких я коли-небудь бачив. ПОДОБАЄТЬСЯ ВАУ», «Прес намалювали😂👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽🤮🤮🤮🤮», «потрібно більше вишеньок🍒🍒», «аж в жар кидає - Це нереально 😂😂», - відповіли фанати.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.