Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, похвасталась формами в серебряном купальнике

В этот раз Анастасия поделилась летним фото, сделанным на отдыхе и покорила видом. Девушка позировала у бассейна, удачно расположившись у самого края и приняв соблазнительную позу, подчеркнувшую зону ее декольте, сообщает Politeka.

Квитко примерила в этот раз модный купальник серебристого оттенка на тонких черных завязках и уже привычно распустила длинные светлые локоны. При этом глаза Анастасия скрыла за солнцезащитными очками с модными линзами.

Поклонники не остались равнодушны и написали много комментариев:

«Так горячо👅👅👅👅», «почему я не у бассейна!», «te amo👑💎😘👍», «Bumbum delicioso🔥🔥🔥», «Мой пончик, сладкий крем, ты просто ангел, детка, люблю тебя – это высокий уровень ❤💋💋👅😘✈», «Красивая 😍😍», «Это Потрясающе», «Серебряная принцесса».

Ранее на кадре, представленном в социальной сети Инстаграм, знаменитость показала, как позирует на мягком сером диване и отвернувшись от камеры в сторону. При этом для того, чтобы подтчеркнуть необычную тонкую талию и пышные бедра, девушка специально села, подогув под себя ноги и тем самым сделав акцент на своих достоинствах. Ярко-оранжевый купальник же не смог спрятать грудь звезды полностью, поэтому ее формы частично заметны из-под тонкой ткани.

«Девушка, ты такая прелестная🤢🤮🤦♀️», «❤️❤🔥🔥🔥👏 с каждым днем ты все больше радуешь, крошка», «Так мило», «💖 это покоряет сердце, вау», «Вау, так мило», «OMG ты очень красивая pretty», «Ты выглядишь так красиво там», «Ты выглядишь прекрасно, дорогая !! 🤗», «Вы должны быть одной из самых красивых женщин, на которых я когда-либо видел. НРАВИТСЯ ВАУ», «Пресс нарисовали😂👎🏽👎🏽👎🏽👎🏽🤮🤮🤮🤮», «нужно больше вишенок🍒🍒», «аж в жар бросает - Это нереально 😂😂», - ответили фанаты.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.