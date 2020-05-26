Травень забув, що він травень - на Україну обрушаться зливи і холод у вівторок, 26 травня

Як передає Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр, 26 травня країну накриє дощами - у всіх областях, крім Запорізької та АР Крим, де передбачаються малозначні опади очікуються дощі середньої інтенсивності.

Температура повітря при цьому буде коливатися вдень від 12 до 18 градусів тепла, вночі - від 6 до 12 зі знаком +.

Найтепліше 26 травня буде у Запорізькій та Херсонській областях - +16-18 градусів. Найхолодніше - у Києві з температурою +12-14 градусів.

Раніше ми повідомляли, згідно з прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, атмосферні процеси, які зараз вирують над Чорним морем і Туреччиною зачеплять 26 травня і Україну, принісши сюди дощі.

За її словами, добре, що зливи будуть без швквального вітру. Останній очікується невеликий або помірний - західний або східний.

Окремо Діденко зупинилася на погоді в Києві. Так, у столиці у вівторок, як і на решті частини України, дощитиме і буде холодно. Температура вдень становитиме +14 градусів.

При цьому, з середи і до кінця тижня в столиці все ж потеплішає, але трохи і з коливаннями. Засмучуватися не варто, додала Діденко, початок літа українців порадує - з 1-2 червня очікується потепління до +20 градусів і навіть, можливо, трохи вище.

Що стосується літа, то за словами синоптика Зої Олійник, червень хоч і буде тепліше, ніж травень, але також піднесе свої сюрпризи у вигляді опадів зі шквалами і градом. Олійник зазначила, що дощі розподіляться по всьому червню. Температури повинні бути середні — це 20−25 градусів тепла. При цьому синоптик додала, що у червні буде і жарко - температура підніметься до 30 градусів тепла і вище.

Для Європи в цілому вчені прогнозують спекотне і сухе літо в цьому році. Фахівці зі Служби кліматичних змін Коперника з імовірністю більше 40% прогнозують, що кількість опадів у центральній Європі, Франції та Іспанії буде набагато менше норми, що може призвести до небувалої посухи.

Тим часом, як ми повідомляли, на популярному українському курорті відкрили пляжний сезон. Так, днями в Одесі люди вибралися до моря. Фото з'явилися в мережі. Примітно, що ніхто з пляжників не дотримувався заходів безпеки, забуваючи про соціальну дистанцію та засоби особистого захисту - маски або респіратори.

Нагадаємо, погода знову розбушувалася, грозові дощі і +23 зведуть українців з розуму.

Як повідомляла Politeka, атмосферні фронти потрепают Україну, погода готує нове випробування.