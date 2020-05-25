Екс-солістка групи "ВІА Гра" Надія Мейхер-Грановська показала себе у всій красі
Як повідомляє Politeka.net співачка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram.
Надія похвалилася новим шанувальникам екстравагантним вбранням. Для фотосесії вона вбралася в оксамитову спідницю з бахромою внизу і довгим розрізом, який оголив її ногу до стегна. Крім того, на співачці можна помітити незвичайну блузку, зав'язану вузлом на животі: у неї немає одного рукава, а комір бовтається на спині. Судячи з кадрів, на знаменитості немає нижньої білизни.
На одному з фото Надія Мейхер-Грановська позує так, що можна добре розглянути її бюст у вузькій сорочці. Вона кокетливо піднесла руку до губ.
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На іншому фото співачка повернулася спиною, зігнулась і выпятила свою п'яту точку. Вона озирнулася через плече, закинувши одну руку за голову, ніби спокушає чоловіків.
Користувачі соціальної мережі оцінили новий образ артистки і залишили багато компліментів під постом:
"Яка ж ти красива і сексуальна, Надія 👍"; "Бомба...яка вона эфектная🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩"; "Так. Красу нічим не зіпсуєш...".
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