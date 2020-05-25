Экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грановская показала себя во всей красе
Как сообщает Politeka.net, певица опубликовала новые фото на своей странице в Instagram.
Надежда похвасталась поклонникам новым экстравагантным нарядом. Для фотосессии она нарядилась в бархатную юбку с бахромой внизу и длинным разрезом, который обнажил ее ногу до бедра. Кроме того, на певице можно заметить необычную блузку, завязанную узлом на животе: у нее нет одного рукава, а воротник болтается на спине. Судя по кадрам, на знаменитости нет нижнего белья.
На одном из фото Надежда Мейхер-Грановская позирует так, что можно хорошо рассмотреть ее бюст в обтягивающей блузке. Она кокетливо поднесла руку к губам.
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На другом фото певица повернулась спиной, изогнулась и выпятила свою пятую точку. Она обернулась через плечо, запрокинув одну руку за голову, будто соблазняет мужчин.
Пользователи социальной сети оценили новый образ артистки и оставили много комплиментов под постом:
"Какая же ты красивая и сексуальная, Надежда 👍"; "Бомба...какая она эфектная🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩"; "Да. Красоту ни чем не испортишь...".
Напомним, пышногрудая Мейхер пошла по стопам Волочковой и растянулась на камеру: «Балет для взрослых».
А еще Politeka писала, что похудевшая Мейхер задрала ногу выше Волочковой.
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