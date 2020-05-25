З1-річна модель і телеведуча Поліна Логунова, яка вийшла заміж за українського актора Дмитра Ступку, разгорячила натовп фанатів відвертим знімком

у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала в прозорому ліфчику і білих штанях з високою посадкою, передає Politeka.net. Дівчина вигнулась у спокусливій позі, засвітивши свою гідність у всій красі. Гарний прес дівчини, який вона напружила, додав особливої пікантності знімку.

«Ви шикарна», - написали під фото Логуновій.

Раніше ми писали, що Логунова без сорому показала, чим нагородила її природа. Красуня одягла ефектну нижню білизну і прийняла жарку позу заради відвертого знімка. Спекотна брюнетка присіла на краєчок крісла і широко розставила ноги. Приємне освітлення і мінімалістичний стиль в інтер'єрі доповнили казкове фото.

Крім цього, нещодавно Логунова закохала в себе ніжним фото. Дівчина стояла в кофті, яку вона задерла, засвітивши частину нижньої білизни. Варто відзначити, що дівчина регулярно балує шанувальників відвертими фото.

Як відомо, 31-річна Поліна Логунова і Дмитро Ступка у шлюбі з 2016 року. У 2017 році у пари народилася донька, яку вони назвали Богданою.

Нагадаємо, що Поліна Логунова блиснула мереживами, безсоромно задерши кофточку: "Неможливо встояти".

А ще Politeka писала, що Поліна Логунова вбралася в прозоре боді і залізла на кухонний стіл: "Божественне тіло".

Також Politeka повідомляла, що Поліна Логунова в чорному мереживі показала, чим спокусила зіркового чоловіка: ідеальні вигини.