З1-летняя модель и телеведущая Полина Логунова, которая вышла замуж за украинского актера Дмитрия Ступку, разгорячила толпу фанатов откровенным снимком
У себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в прозрачном лифчике и белых штанах с высокой посадкой, передает Politeka.net. Девушка выгнулась в соблазнительной позе, засветив свое достоинство во всей красе. Упругий пресс девушки, который она напрягла, добавил особой пикантности снимку.
«Вы шикарная», - написали под фото Логуновой.
Ранее мы писали, что Логунова без стыда показала, чем наградила ее природа. Красотка надела эффектное нижнее белье и приняла жаркую позу ради откровенного снимка. Знойная брюнетка присела на краешек кресла и широко расставила ноги. Приятное освещение и минималистический стиль в интерьере дополнили сказочное фото.
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Кроме этого, недавно Логунова влюбила в себя нежным фото. Девушка стояла в кофте, которую она задрала, засветив часть нижнего белья. Стоит отметить, что девушка регулярно балует поклонников откровенными фото.
Как известно, 31-летняя Полина Логунова и Дмитрий Ступка в браке с 2016 года. В 2017 году у пары родилась дочка, которую они назвали Богданой.
Напомним, что Полина Логунова блеснула кружевами, бесстыдно задрав кофточку: "Невозможно устоять".
А еще Politeka писала, что Полина Логунова нарядилась в прозрачное боди и залезла на кухонный стол: "Божественное тело".
Также Politeka сообщала, что Полина Логунова в черном кружеве показала, чем соблазнила звездного мужа: идеальные изгибы.