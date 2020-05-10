Українська модель Поліна Логунова, яка є дружиною актора Дмитра Ступки, показала розкішну фігуру в прозорій білизні

Свіже фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Красуня вибрала для фото мереживну білизну, яка повністю світилася і оголювала її головне достоїнство. Модель сперлася на стіл, закривши очі, що зробило кадр ще пікантніше. Вниз Логунова одягла штани з високою посадкою, які підкреслили її тонку талію.

«У нас заздрять тряпкам і бабкам, а варто прагнути залишити слід після себе, де гроші - це засіб, а не кінцева мета. Тому навколо так багато злих і нещасних людей, заздрісних хейтерів, які трепетно видають набір слів із закритих акаунтів», - написала Логунова.

За півгодини її фото зібрало майже 400 лайків.

Раніше ми писали, що Поліна Логунова поділилася з шанувальниками дуже відвертим фото. Красуня позувала у латексних черевиках і крихітній білизні, демонструючи бездоганну фігуру. В руках вона тримала дві половинки грейфрута.

Модель дуже любить хвалитися своїм тілом і досить часто викладає відверті фото. Нещодавно вона з'явилася на фото в одній білизні. Дівчина сиділа на стільці і сміялася. На знімку можна було розглянути ідеальні вигини її тіла.

Нагадаємо, що Поліна Логунова ефектно розсунула ноги в нижній білизні: "З кожним разом смачніше".

Як писала Politeka, Поліна Логунова в леопардовому боді відмовилася від фотошопа: "Шикарний вигляд ззаду".

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