Колишній ангел Victoria’s Secret, 39-річна Алессандра Амбросіо, красувалася в спокусливій сукні на червоній доріжці

Красуня продемонструвала неймовірні форми в напівпрозорому вбранні, пише Politeka.net. Модель одягла синє плаття з мереживом, яке обтягнуло її п'яту точку. Спина вбрання була голою, лише внизу помітні тоненькі бретельки.

Вбрання підкреслило тонку талію, таку красуню гріх не похвалити.

Крім вже вказаних достоїнств фігури, особливу увагу привертає велике декольте сукні, груди з якого ледь не вивалюються. А ось довгий розріз на спідниці наряду - оголив стрункі довгі ніжки: "Королева краси".

Повертаючись до декольте, акценту йому додало блискуча довга прикраса.

Зірка уклала волосся хвилями і посміхалася. Фото вийшли дуже красивими.

Варто відзначити, що дані знімки були зроблені у 2018 році під час Каннського фестивалю. Мабуть, красуня скучила по заходу, який проходить кожен рік у травні, але через карантин його перенесли.

Фото були опубліковані в сторіз, тому користувачі мережі не змогли відкрито їх прокоментувати і поставити лайки. Однак, ймовірно, що Алессандра отримала масу приємних повідомлень в особистому листуванні.

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо постала в короткому топі, який оголив її пружний живіт.

Топ мав виріз посередині, що додавало пікантності образу.

Красуня вигнулася, піднявши руки вгору.

Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо позувала в синьому бікіні, яке ледь утримувало пишні форми.

Верх чи не зісковзував з грудей, і навіть піднявся і трохи засвітив зайве.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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