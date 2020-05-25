Бывший ангел Victoria’s Secret, 39-летняя Алессандра Амбросио, блистала в соблазнительном платье на красной дорожке

Красотка продемонстрировала невероятные формы в полупрозрачном наряде, пишет Politeka.net. Модель надела синее платье с кружевами, которое обтянуло ее пятую точку. Спина наряда была обнаженной, внизу лишь заметны тоненькие бретельки.

Наряд подчеркнул тонкую талию, такую красотку грех не похвалить.

Кроме уже указанных достоинств фигуры, особое внимание привлекает большое декольте платья, грудь из которого едва не вываливается. А вот длинный разрез на юбке наряда - оголил стройные длинные ножки: "Королева красоты".

Возвращаясь к декольте, акценту ему добавило сверкающее длинное украшение.

Звезда уложила волосы волнами и улыбалась. Фото получились очень красивыми.

Стоит отметить, что данные снимки были сделаны в 2018 году во время Каннского фестиваля. Видимо, красотка соскучилась по мероприятию, которое проходит каждый год в мае, но из-за карантина его перенесли.

Фото были опубликованы в сториз, поэтому пользователи сети не смогли открыто их прокомментировать и поставить лайки. Однако, вероятно, что Алессандра получила массу приятных сообщений в личной переписке.

Напомним, Алессандра Амбросио предстала в коротком топе, который оголил ее упругий живот.

Топ имел вырез посередине, что придавало образу пикантности.

Красотка выгнулась, подняв руки вверх.

Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио позировала в синем бикини, которое едва удерживало пышные формы.

Верх чуть ли не соскальзывал с выпирающей груди, и даже поднялся и немного засветил лишнее.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно

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